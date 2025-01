Giorgia Meloni parla del caso Santanchè prima di salire a bordo dell’Americo Vespucci, la nave della Marina italiana che si trova a Gedda in Arabia Saudita: “Penso che la incontrerò, non ho avuto l’occasione perché ho avuto giornate pienissime. Non era una mia priorità rispetto alle cose di cui mi sto occupando”. La Meloni spiega che “il rinvio a giudizio non è motivo per le dimissioni, faremo una valutazione”.

Queste le sue parole: “Negli ultimi giorni ho sentito ricostruzioni infondate ma mi rendo conto che anche il mio silenzio possa averle alimentate. Non c’è alcun braccio di ferro, preoccupazione o imbarazzo che mi porterebbe a saltare addirittura le sedute del Consiglio dei ministri, o spostare la data della mia visita in Arabia saudita per non incontrare il ministro Santanchè”.

La premier ripete: “Io non credo che un semplice rinvio a giudizio sia esso stesso motivo di dimissione. Penso anche che il ministro Santanchè stia lavorando ottimamente. La valutazione che semmai va fatta è quanto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro e che anzi forse deve fare soprattutto lei ed è quello su cui io attualmente non ho le idee chiare”.