No, non avremo il duello rusticano tra amazzoni. Il confronto a due tra Giorgia e Elly ha titillato per qualche ora i palati ormai prossimi al disgusto della routine dei litigi a comando nei talk show. Si è immaginato per un momento una storia ariostesca d’armi e d’amori, di Angeliche e Bradamanti tra i giardini di Castel Sant’Angelo.

Atreju, tra i giardini di Castel Sant’Angelo

Qualche ora che, grazie allo stucchevole tira e molla vado-non-vado, è sembrata la solita storia infinita di un gioco delle parti in commedia.

E del resto siamo sulla soglia di Atreju, protagonista del fantasy preferito dalla Meloni, quel “The never ending story” di Michael Ende che ha suggerito il nome alla kermesse dei Fratelli d’Italia, contraltare invernale delle feste dell’Unità.

A un certo punto sembrava fatta: non male come mossa, il dibattito fra due prime donne, la conferma di una politica polarizzata ma finalmente istradata dentro una cornice competitiva dialogica, elegante, femminile. Tra due “femmes savantes”, mica una lotta nel fango. Ma Giorgia alla fine non se l’è sentita, e ha convocato il terzo incomodo, Giuseppe Conte.

Per due ragioni: la prima è la volontà di non mancare di rispetto a chi, come lui, in passato aveva accolto l’invito “senza imporre alcun vincolo”. La seconda, spiega Meloni, è che “non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno”.

Il triangolo no

Il pugno in una carezza, per due ragioni: la stoccata alla schizzinosa e choosy Schlein e la messa in ridicolo di un “campo avverso” senza capo né coda. A questo punto Schlein non poteva più accettare e dalla playlist ha riesumato Renato Zero: “Il triangolo no, non lo avevo considerato”.

E ha rilanciato, chez Formigli a Piazza Pulita, perché non un’ammucchiata? “Vuole fare il confronto di coalizione? Portasse anche Matteo Salvini. E se vuole portare anche Tajani noi portiamo anche Fratoianni e Bonelli”.

“Ho visto lei che bacia lui

Che bacia lei, che bacia me

Mon amour, amour, ma chi baci tu?”