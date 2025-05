“Ha ragione Orsini (presidente di Confindustria, ndr.) quando dice che una tecnologia non si cambia per norma: solo chi non aveva mai messo piede in un capannone poteva pensare di farlo, ma è quello che ha fatto l’Europa scegliendo la strada forzata della transizione all’elettrico, le cui filiere sono controllate dalla Cina. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confindustria a Bologna.

Il discorso all’assemblea della Confindustria a Bologna

“Io – ha aggiunto Meloni – ancora oggi non riesco a capire il senso strategico di fare una scelta del genere”. Nel corso della sua prolusione, Meloni ha contestato l’approccio al tema ambientale.

“È fondamentale per la competitività dell’intero sistema produttivo europeo avere il coraggio di contestare e correggere un approccio ideologico alla transizione energetica che ha provocato danni enormi senza produrre i vantaggi ambientali decantati”.