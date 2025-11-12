“Il presidente Eugenio Giani, che ringrazio, mi ha nominata vicepresidente della Regione Toscana. Quando mi è arrivata la sua proposta, la testa si è riempita di domande. E la risposta l’ho trovata dove tutto è iniziato: Livorno. Perché quello che sono viene da lì, dalle scuole, dai circoli, dai tavoli in cui si discute per ore, dalla mia prima esperienza nelle istituzioni locali”.

Mia Bintou Diop, 23 anni, nata a Livorno da padre senegalese e madre italiana, è la più giovane vicepresidente nella storia della Regione Toscana.

Chi è Mia Bintou Diop

Figlia di Mbaye Diop, noto per l’impegno nella comunità senegalese e nella politica locale, e di Laura Paolini, vicina alle istanze della sinistra, ha frequentato il liceo classico Niccolini Palli di Livorno e si è impegnata fin da adolescente in attività politiche e civiche. A dieci anni si era fatta conoscere con un discorso sullo Ius Soli davanti a Pier Luigi Bersani, in cui affermava: “Voglio che anche i bambini come me possano avere gli stessi diritti, perché la cittadinanza non è un privilegio, ma un diritto”. Successivamente è stata rappresentante d’istituto, presidente della commissione sanità e politiche sociali del Parlamento regionale degli studenti e vicepresidente della commissione urbanistica del Comune di Livorno. Poi è entrata nella direzione nazionale del Partito Democratico ed è stata anche responsabile della comunicazione e degli eventi per Elly Schlein in Toscana.