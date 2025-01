La senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE parla del rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanché: “Se volessimo guardare in casa d’altri, sarebbe lungo l’elenco di esponenti delle opposizioni indagati, talvolta persino condannati o rinviati a giudizio che non si sono dimessi. C’era addirittura chi, nel pieno di una turbo-metamorfosi, cambiava il suo codice etico interno pur di salvare qualche personaggio eccellente”.

La Biancofiore prosegue: “Da loro, oggi, sarebbe gradito un doveroso silenzio, perché certo non in condizioni di dare lezioni al ministro Santanché, da sempre importante imprenditrice che causalmente finché non è diventata Ministro non ha mai avuto guai giudiziari, alla quale va la mia vicinanza umana e solidarietà politica. Sono certa che saprà dimostrare la sua innocenza in merito alle accuse contestate”.