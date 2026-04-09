Un migrante di minore età è stato detenuto per oltre 5 mesi nel 2023 nel Cara di Sant’Anna a Isola di Capo Rizzuto, un centro di accoglienza per adulti. Per questo la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver violato i diritti del giovane ospite. I giudici della Corte hanno stabilito che cosi facendo le autorità italiane lo hanno sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, perché il Cara di Sant’Anna in quel momento non aveva una zona riservata unicamente ai minori, che assicurava che non si mischiassero agli adulti, e inoltre non offriva alcun servizio specifico adatto ai minori.

L’Italia inoltre è stata condannata per aver detenuto il ragazzo, allora diciasettenne, contravvenendo alla legge allora in vigore che lo proibiva, per non averlo informato delle ragioni per cui era trattenuto nel centro, e non aver agito con la necessaria prontezza quando il suo avvocato ha fatto ricorso contro la detenzione e affinché fosse spostato in una struttura adeguata. Lo spostamento del minore è avvenuto solo dopo che la Cedu, a cui l’avvocato si è poi rivolto, ha indicato a Roma che doveva essere trasferito in una struttura idonea. La Corte ha stabilito che l’Italia dovrà versare al giovane adulto, che ora vive a Lamezia Terme, 6.500 euro per danni morali e 4mila per le spese legali.