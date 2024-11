“Saranno segreti tutti i contratti sottoscritti dall’Italia per la fornitura di mezzi e materiali con i paesi di frontiera: vuol dire che non sapremo più nulla sugli affari con le autorità libiche o albanesi. In questo modo viene cancellata la trasparenza ad operazioni delicatissime ad alto rischio di infiltrazioni criminali”. A dirlo in una nota è Filiberto Zaratti, Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione affari costituzionali della Camera.

Secretati i contratti tra i paesi sul controllo frontiere

Zaratti fa riferimento a un emendamento, presentato dalla relatrice del Decreto Legge Flussi e approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che prevede la secretazione dei contratti pubblici per la cessione di mezzi e materiali a paesi terzi. Tali contratti riguardano il rafforzamento del controllo delle frontiere e dei flussi migratori, nonché le attività di ricerca e soccorso in mare. La norma sulla secretazione si applica “in considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell’esecuzione” di questi contratti.