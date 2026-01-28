Gli agenti della polizia americana dell’immigrazione (Ice) saranno in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”, ha dichiarato un portavoce dell’Immigration and Customs Enforcement all’agenzia di stampa francese Afp. Gli agenti dell’Ice si coordineranno dunque con le forze dell’ordine italiane, ma lo faranno dall’interno di una sala operativa allestita presso il Consolato di Milano. Le unità dell’Ice, l’agenzia federale americana finita sotto i riflettori dopo l’omicidio di una donna e di un uomo a Minneapolis nel corso delle proteste contro la gestione delle politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump, daranno supporto ai seimila uomini del sistema di sicurezza nazionale esclusivamente per la protezione di atleti e delegazioni statunitensi, consultando anche le banche dati.

“L’Ice non farà ordine pubblico”

La presenza degli agenti dell’Ice in Italia ha scatenato polemiche dall’opposizione, tanto da indurre il governo a riferire sul caso con un’informativa, da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il prossimo 4 febbraio alla Camera. Sulla vicenda è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato: “Chiariamo: non è che arrivano loro a fare l’ordine pubblico in mezzo alla strada. La sicurezza la garantisce l’Italia, l’ordine pubblico lo garantiamo noi, però ci sarà una collaborazione. Credo che la protezione delle autorità la farà il Secret service, mentre l’Ice dovrebbe fare l’antiterrorismo”.

Tajani ha poi dichiarato: “Non è che vengono 200 persone, vengono 3-4 funzionari. È quella collaborazione che quando ci sono i grandi eventi internazionali avviene sempre. Le opposizioni o sanno di quello che parlano o non lo sanno. Io sono stato quello più duro di tutti in Italia, ma questi qua non sono quelli che stanno in strada a Minneapolis, non è che stanno ad arrivare le SS. Non è che arrivano quelli coi mitra, con la faccia coperta, vengono dei funzionari”.

La protesta delle opposizioni

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è detto contrario a questa collaborazione esprimendo preoccupazione: “È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza. Io da italiano, prima ancora che da cittadino milanese, non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire gli agenti dell’Ice per i Giochi olimpici non ci sarebbe alcun problema”.

Anche il Partito democratico, tramite le parole di Matteo Mauri, deputato e responsabile Sicurezza, ha manifestato il proprio dissenso sulla questione: “Questo balletto di dichiarazioni, con il Ministro Piantedosi prima smentito dal presidente della Regione Lombardia e oggi dal portavoce dell’Ice, dimostra l’improvvisazione con cui tutto il governo sta affrontando un tema delicatissimo come quello della sicurezza. È venuto il momento di alzare la testa e tenere la schiena dritta difendendo la dignità internazionale dell’Italia e di smetterla con ambiguità e silenzi francamente imbarazzanti. Per questo il Partito democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Piantedosi, chiedendo chiarimenti immediati e l’esclusione di qualsiasi presenza operativa dell’Ice sul territorio italiano”.

Intanto Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato che durante i lavori della Camera del pomeriggio, i propri deputati indosseranno la spilletta con scritta “Ice Out”, emulando la protesta portata in scena da alcue celebrità del mondo del cinema durante l’ultima edizione dei Golden Globe. Circa due giorni fa, invece, su Change.org è stata aperta una raccolta firme per tenere gli agenti dell’Ice lontani dall’evento italiano. Al momento si contano oltre 15mila firme. “Le Olimpiadi rappresentano un evento di importanza globale, capace di unire nazioni e culture attraverso lo sport e la celebrazione dell’eccellenza umana. La presenza di agenzie come l’Ice, spesso oggetto di forti contestazioni per presunte violazioni dei diritti umani, rischia di compromettere i valori universali che la manifestazione olimpica dovrebbe incarnare”, ha dichiarato il promotore dell’iniziativa Francesco Ascioti, segretario di Milano in Azione.