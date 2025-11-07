Durante l’assemblea dei delegati della Cgil, svoltasi stamani a Firenze, il professor Tomaso Montanari ha tracciato un parallelo tra le parole di Giorgia Meloni e quelle di Benito Mussolini, sostenendo che la presidente del Consiglio “parla del sindacato come faceva Mussolini”. Montanari ha citato direttamente alcuni passaggi dei testi di Meloni: “Nei suoi libri Giorgia Meloni dice che il mondo del lavoro dipendente ha il difetto di essere, cito le sue parole, fortemente sindacalizzato”, con una “dinamica conflittuale voluta da una certa dialettica marxista sindacalizzata”.

Da qui, il docente ha evidenziato il parallelo: “Non conflitto sociale, ma coordinazione, diceva Mussolini. Non dialettica sindacalizzata, ma condivisione, dice Meloni. Capitale e lavoro sono sullo stesso piano, ha scritto Giorgia Meloni. Anche Mussolini lo ha scritto”. Rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Montanari ha aggiunto che “il continuo attacco al sindacato e al diritto di sciopero va preso non come uno sfogo, ma come un progetto lucido”. Riferendosi allo sciopero per Gaza, ha ricordato che “Giorgia Meloni ha parlato di sciopero pretestuoso, di weekend lungo, di clima d’odio”. Secondo Montanari, “questo tono è il marchio della casa a cui appartiene” e “fa parte di un unico progetto eversivo: distruggere la Repubblica democratica fondata sul lavoro, distruggere la Costituzione antifascista dalla prima all’ultima parola”.