Il servizio d’intelligence russo per l’estero (Svr) ha accusato i servizi segreti ucraini di preparare una “provocazione clamorosa” in Polonia con un attacco di commando e probabili raid con droni su “infrastrutture critiche”, per incolparne Mosca e la Bielorussia e così cercare di trascinare la Nato in una guerra con la Russia. In un comunicato citato dalla Tass, il Svr afferma che le azioni dovrebbero essere eseguite da commando di cui farebbero parte combattenti di gruppi armati russi e bielorussi schierati con Kiev: la Legione libertà della Russia e il Reggimento K. Kalinowski bielorusso, organizzazioni classificate come “terroriste” dai governi di Mosca e di Minsk.

“Lo scenario della provocazione – affermano i servizi russi – è stato sviluppato dal Direttorato principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina insieme ai servizi segreti polacchi. Non si esclude che l’operazione orchestrata sarà associata a una simulazione di attacco agli obiettivi delle infrastrutture critiche della Polonia, al fine di aumentare la risonanza pubblica”. “Di fronte a una inevitabile sconfitta – accusa il Svr – il regime di Zelensky è pronto, con la copertura degli europei, a ricorrere a misure estreme, anche a costo di scatenare una grande guerra”.