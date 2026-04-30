“Ho deciso di raccontare una parte dolorosa della mia storia, che risale a tanti anni fa, ma terribilmente attuale per tante ragazze e donne. Racconto il mio pezzo personale, di una storia che ho scoperto essere collettiva, fatta di abusi psicologici e sessuali avvenuti all’interno del Movimento eucaristico giovanile (Meg) dal 1968 al 1998 circa, per mano del gesuita fondatore e allora direttore, Sauro De Luca”. A parlare è l’eurodeputata del Partito Democratico, Annalisa Corrado, che ha raccontato a Fanpage in un articolo dal titolo “Avevo 16 anni, lui quasi 70: abusi su oltre 20 ragazze nel Movimento Eucaristico”, la storia degli abusi subiti a sedici anni da parte dell’allora fondatore, leader e padre spirituale Sauro De Luca.

“Più di 20 donne hanno raccontato gli abusi subiti”

La Corrado spiega ancora: “Ringrazio il coraggio e l’amore per la giustizia dell’attuale direttore del Meg, padre Renato Colizzi, gesuita, che ha deciso di prendere in mano alcune segnalazioni arrivate negli anni, anche molto prima del suo arrivo. Grazie a questo percorso, chiamato ‘cammino di verità’, è emersa una realtà durissima: sono oltre 20 le donne che hanno raccontato di aver subito abusi, ma tutto fa pensare che siano molte di più. La verità sta emergendo”.

L’eruoparlamentare del Pd ha concluso: “Voglio che la notizia di questo cammino intrapreso arrivi a quante più persone possibile che si portano dentro un dolore antico: non siete sole, nessuna di noi ha fatto qualcosa di sbagliato, la vergogna deve cambiare campo”.