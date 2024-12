Multe cancellate ai no vax, la rabbia di Forza Italia: “Inaccettabile, il governo torni sui suoi passi”

E dopo il caso del canone Rai, all’interno della maggioranza si apre un altro fronte di scontro. Questa volta si battibecca sulle multe cancellate ai no Vax con Forza Italia che promette battaglia nelle aule parlamentari. “Quella dei ‘no vax’ – dice la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli – era tutt’altro che una battaglia di libertà e spero che durante la discussione del Milleproroghe nelle aule parlamentari, la maggioranza se ne ricordi, tornando sui suoi passi”.

Le parole di Licia Ronzulli

“Di fronte alla pandemia che ci ha travolti tutti e ha ucciso quasi 200mila persone la violazione delle norme sanitarie da parte dei ‘no vax’ è stata uno schiaffo alle leggi dello Stato e, ancor peggio, un pericolo per la popolazione, soprattutto quella più fragile, esposta al rischio di contagio da chi, per motivi ideologici e antiscientifici, ha rifiutato il vaccino. Se quindi era già profondamente sbagliato continuare a prorogare la sospensione del pagamento delle multe, cancellarle è inaccettabile e significa far finta di dimenticare cos’ha rappresentato il Covid per l’Italia. Quella dei ‘no vax’ era tutt’altro che una battaglia di libertà e spero che durante la discussione del Milleproroghe nelle aule parlamentari, la maggioranza se ne ricordi, tornando sui suoi passi”.

Salvini difende il proveddimento: “Giusto cancellarle”

Dall’altra parte del fronte, invece, Matteo Salvini che rivendica il provvedimento: “Le multe ai no vax erano state prorogate, ritengo giusto superare la pagina drammatica del Covid che fortunatamente è alle spalle. Guardiamo avanti, è giusto chiudere quella pagina. Chiudere una volta per tutte il contenzioso col passato e annullare multe e sanzioni penso che sia un segno di pacificazione nazionale. E sono contento che quella pagina venga superata”.