Musk licenzia i lavoratori in sciopero, Trump applaude e entrambi vengono denunciati dal sindacato

Il sindacato americano dei lavoratori dell’auto, il sindacato United Auto Workers, ha presentato accuse federali contro Donald Trump ed Elon Musk, per aver minacciato di intimidire i lavoratori che vanno in sciopero. La UAW, che ha recentemente sostenuto la vicepresidente Kamala Harris per la presidenza e in passato aveva definito Trump e Musk “crumiri”, ha presentato le accuse contro Trump e Musk lunedì al National Labor Relations Board, citando i commenti anti-sindacali fatti lunedì sera durante.

Le parole di Musk e Trump

Durante l’intervista di Trump su X lunedì sera con Musk, che è anche il principale proprietario della piattaforma di social media. La coppia ha discusso di un potenziale ruolo per Musk nell’amministrazione Trump se dovesse essere rieletto. Trump ha definito Musk “il tagliatore” e ha elogiato Musk per le sue posizioni anti-sindacali.

“Guardo cosa fai, entri e dici semplicemente, ‘Vuoi andartene?’ Fanno sciopero – non dirò il nome dell’azienda – ma fanno sciopero e tu dici, ‘Va bene, ve ne siete andati tutti. Siete andati tutti. Ognuno di voi se ne è andato”, ha detto Trump. Si poteva sentire Musk ridere e rispondere “sì”.

Le accuse affermano che l’ex presidente e il CEO di Tesla avevano “interferito, trattenuto o costretto i dipendenti” che stavano esercitando il loro diritto di organizzarsi contro l’azienda, “suggerendo che avrebbe licenziato i dipendenti impegnati in attività concertate protette, incluso lo sciopero”. Questa storia è una sintesi dei resoconti di William Gavin su Quartz.com e David Goldman, CNN.

L’attacco del sindacato

Il presidente della UAW Shawn Fain, un duro critico di Trump, in precedenza ha definito Trump uno “scab”. Ha elogiato il presidente Joe Biden per essersi unito a un picchetto l’anno scorso quando la UAW ha colpito contemporaneamente General Motors, Ford e Stellantis. E Fain ha ripetutamente individuato Tesla, la più grande casa automobilistica americana non sindacalizzata, come bersaglio degli sforzi organizzativi del sindacato.

“Quando diciamo che Donald Trump è un crumiro, è questo che intendiamo”, ha detto Fain in una dichiarazione. “Sia Trump che Musk vogliono che la classe operaia si sieda e stia zitta, e ne ridono apertamente. È disgustoso, illegale e del tutto prevedibile da parte di questi due pagliacci”.

Il presidente della UAW ha continuato a criticare duramente gli uomini in un’intervista con Kaitlan Collins della CNN martedì sera. “”Si fanno beffe della legge sul lavoro e deve arrivare una resa dei conti in questo paese in cui i miliardari, la classe aziendale e i datori di lavoro sono ritenuti responsabili quando infrangono la legge”, ha detto Fain a “The Source”.

La campagna di Trump ha definito le accuse della UAW un’orchestrazione politica da parte di “capi di interessi speciali democratici”. “Questa causa frivola è una spudorata trovata politica volta a erodere l’enorme sostegno del presidente Trump tra i lavoratori americani”, ha affermato Brian Hughes, Senior Advisor della campagna di Trump, in una dichiarazione. “Il presidente Trump ha rafforzato la nostra economia e ha prodotto risultati per conto degli uomini e delle donne dimenticati d’America, e lo farà di nuovo quando verrà rieletto il 5 novembre”.

L’NLRB ha riconosciuto la ricezione delle accuse ma non ha fornito ulteriori commenti. Tesla non ha risposto alla richiesta di commento della CNN. È improbabile che Musk o Trump affrontino sanzioni significative se si scopre che hanno violato le leggi sul lavoro, e qualsiasi azione potrebbe richiedere molto tempo per essere risolta. Innanzitutto, l’NLRB esaminerà le accuse dell’UAW. Se ritiene che Trump e Musk siano in torto, l’NLRB potrebbe tentare di aiutare a risolvere il caso, ma potrebbe anche citare in giudizio Trump e Musk per conto dell’UAW.

Anche in quel caso, se un giudice dovesse scoprire che Trump e Musk hanno violato la legge, in genere ordinerebbe a Trump e Musk di interrompere il loro comportamento e risarcire tutti i dipendenti licenziati ingiustamente.

Ma non è chiaro se Trump si riferisse a uno specifico lavoratore licenziato da Musk per essersi organizzato contro la sua azienda. I lavoratori hanno tentato di organizzarsi in Tesla diverse volte. Ma le tattiche aggressive di Musk e Tesla e la loro aperta opposizione alla sindacalizzazione, oltre alla strategia di Tesla di concedere stock option ai lavoratori delle fabbriche, hanno tenuto a bada gli sforzi di sindacalizzazione.

Questo non è il primo scontro di Musk con l’NLRB. All’inizio di quest’anno, il consiglio ha accusato Tesla di limitare illegalmente la tecnologia sul posto di lavoro per dissuadere i lavoratori di una fabbrica di Buffalo, New York, dall’organizzarsi. La campagna di Harris ha fatto circolare la clip di Trump e Musk, dicendo: “Trump elogia il miliardario Elon Musk per aver licenziato i lavoratori che stavano scioperando per ottenere una paga migliore e migliori condizioni di lavoro”.