“Il presidente Trump ha ragione a ignorare Zelensky e a decidere per la pace indipendentemente dalla disgustosa e massiccia macchina per la corruzione del presidente ucraino che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati”. Lo ha scritto Elon Musk su X. E ancora: “Se Zelensky fosse davvero amato dal popolo ucraino, indirebbe le elezioni. Sa che perderebbe in maniera schiacciante, nonostante abbia preso il controllo di TUTTI i media ucraini. In realtà è disprezzato dal popolo ucraino, motivo per cui si è rifiutato di indire le elezioni”.

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.

Working to fix this …

It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!

If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq

