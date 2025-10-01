Che vinca il centrodestra o il centrosinistra, che si voti alle politiche o alle regionali, alle europee o alle comunali, negli ultimi anni la tendenza non cambia: sempre meno italiani vanno a votare.

Qualche numero. Alle elezioni politiche del 2006 votò l’84,24% degli aventi diritto, nel 2008 l’80,63%, nel 2013 il 75%, nel 2018 poco meno del 73%, nel 2022 il 63,91%. Alle ultime elezioni regionali nelle Marche invece ha votato il 50% circa, nel 2020 il 59,74%, nel 2000 il 74,33%, nel 1995 l’84,62 % e nel 1990 l’89,50%. Insomma: il trend è chiaro. Agli italiani della politica interessa sempre meno.

Il motivo? Forse per rispondere a questa domanda la classe politica dovrebbe porsi qualche domanda seria e magari iniziare a vedere in faccia il Paese reale. Paese reale che arranca sempre più in una situazione economica e sociale disastrosa. Oppure possiamo continuare così e vedere in quanti andranno ancora a votare tra dieci anni. Il problema però è che sarà poi difficile continuarci a definire ancora una democrazia se alle tornate elettorali non si riuscirà più a coinvolgere i propri cittadini.