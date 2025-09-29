Ringrazio la nostra classe dirigente, del centrodestra marchigiano, che è stata unita e coesa nella sfida di una terra, In questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare in maniera approfondita, cercando una discontinuità. E’ stato un lavoro importante”. Sono le prime parole di Francesco Acquaroli, dopo la riconferma alla presidenza delle Marche.

A poco più del 50% delle sezioni scrutinate, il governatore ricandidato per il centrodestra nelle Marche è al 52,08%; lo sfidante del centrosinistra, Matteo Ricci, al 44,78%. Tra i partiti, FdI è al 28,1%; il Pd al 22,78%; Fi all’8,2%; la Lega al 7,15%; il M5s al 5,26%, Avs al 4,23%.