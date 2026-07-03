New York Times: “Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, 007 Usa avvertirono Teheran”
Gli Stati Uniti hanno messo in guardia nei mesi scorsi l’Iran sulla possibilità che Israele cercasse di uccidere due dei suoi negoziatori, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali in primavera gli Stati Uniti ritenevano che Israele stesse pianificando di uccidere i principali negoziatori iraniani mentre Washington e Teheran negoziavano.
I funzionari americani hanno ritenuto Araghchi e Ghalibaf target legittimi nel momento di massima tensione e durante i combattimenti. Ma dopo che le trattative sono iniziate in aprile, l’idea è stata che ogni tentativo di ucciderli avrebbe messo fine al negoziato e riacceso lo scontro.