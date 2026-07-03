Gli Stati Uniti hanno messo in guardia nei mesi scorsi l’Iran sulla possibilità che Israele cercasse di uccidere due dei suoi negoziatori, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali in primavera gli Stati Uniti ritenevano che Israele stesse pianificando di uccidere i principali negoziatori iraniani mentre Washington e Teheran negoziavano.

I funzionari americani hanno ritenuto Araghchi e Ghalibaf target legittimi nel momento di massima tensione e durante i combattimenti. Ma dopo che le trattative sono iniziate in aprile, l’idea è stata che ogni tentativo di ucciderli avrebbe messo fine al negoziato e riacceso lo scontro.