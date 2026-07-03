Ferrovia interrotta e tempi di percorrenza che si allungano per cinque giorni sulla Milano-Roma. Dalle ore 23 del 5 luglio e fino alle ore 4 del 10 luglio i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia “Ponte al Pino” nel nodo ferroviario di Firenze, comporteranno modifiche al servizio con cinque giorni di disagi ‘programmati’.

Viene cambiato il cavalcaferrovia che unisce il quartiere del Campo di Marte coi viali di circonvallazione a ridosso del centro. A questa prima fase, seguirà una seconda, dalle ore 23 del 26 luglio e fino alle ore 11 del 30 luglio. Durante l’operazione sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte urbane Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. L’offerta ferroviaria, spiega Rfi, sarà rimodulata “con una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze”.

Treni a lunga percorrenza sulla linea Tirrenica

La circolazione dei treni a lunga percorrenza sarà comunque garantita attraverso la linea Tirrenica, sulla quale saranno instradati due treni ogni ora della relazione Roma-Milano/Torino. Per questi collegamenti sono previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e 30 minuti, già inseriti nei sistemi di vendita. Saranno inoltre assicurati quattro treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Santa Maria Novella e collegamenti verso il Nord (Milano, Brescia, Bolzano e Venezia), nonché tre treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte e collegamenti verso il Sud (Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto).

Sindaca di Firenze Sara Funaro: “Saranno cinque giorni complicati”

Per i viaggiatori sono previsti bus navetta lungo l’itinerario Campo di Marte-Montelungo: il servizio sarà attivo dal 6 al 9 luglio, con orario 7-22, tranne lunedì prossimo in cui il servizio inizierà alle 6. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha detto che “saranno cinque giorni complicati” anche per la circolazione stradale e ha invitato, chi può farlo, a lavorare in smart working.

Riguardo alla viabilità fiorentina, le misure, spiega il Comune, scatteranno dalle ore 20 del 5 luglio fino alle 5 del 10 luglio e comporteranno la chiusura di via del Pratellino tra via Pacinotti e via Campo d’Arrigo per consentire la movimentazione delle porzioni della struttura fino all’area di stoccaggio temporaneo collocata nel parcheggio di via del Pratellino. Sono strade intorno alla stazione di Campo di Marte in quartieri residenziali molto abitati. Durante i lavori sarà chiusa la passerella pedonale provvisoria sulla ferrovia per le esigenze del cantiere.