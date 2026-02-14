“Meno male che l’Italia doveva mettersi alla guida dell’Europa! Un’altra buffonata della destra”, ha dichiarato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo.

“Ieri l’Alta rappresentante Kaja Kallas ha schierato con chiarezza l’Europa contro il “Board of Peace” di Donald Trump spiegando che non riflette lo spirito né il contenuto della risoluzione dell’Onu”, ha proseguito il parlamentare europeo.

“Meloni ancora una volta prende le distanze deall’Europa”

“Oggi Giorgia Meloni annuncia che l’Italia parteciperà come ‘invitata’ per aggirare l’indicazione costituzionale su la pari dignità negli organismi internazionali e quindi di fatto, ancora una volta prendendo le distanze dall’Europa, che è la nostra casa e pilastro del diritto internazionale. Un’ulteriore conferma che il problema principale non è l’Unione europea, ma molti governi europei di destra che, al di là delle parole, non la vogliono. Con il servilismo non si va lontano. A Gaza non c’è pace e così non ci sarà mai, né pace né sicurezza nell’area”.