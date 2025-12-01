“Niente alcol fino a Natale”. Questo il fioretto di Giorgia Meloni in vista delle feste. La presidente del Consiglio avrebbe svelato il suo impegno quando era in Veneto, durante uno dei tanti brindisi in occasione della chiusura della campagna elettorale del futuro governatore Alberto Stefani, come riporta il Messaggero. Insomma, niente alcolici fino ai rituali auguri prima dell’interruzione dei lavori per le festività. Difficile se non impossibile sapere a cosa siano destinati i suoi “fioretti”. Nessuna allusione invece a una pausa dal vizio del fumo, diventato un argomento di attualità a seguito di uno scambio informale con Recep Tayyip Erdogan a Sharm el-Sheikh, dove il presidente turco ha detto a Meloni: “Devo farti smettere di fumare”, provocando in lei una risposta ironica: “Lo so, lo so…Non voglio uccidere nessuno”.