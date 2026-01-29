I fondi destinati al Ponte sullo Stretto non verranno utilizzati per far fronte ai danni del maltempo che ha colpito il Sud Italia. A ribadirlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo a margine di un convegno su Roberto Maroni a Montecitorio, replicando anche alle richieste arrivate nelle ultime ore dalle opposizioni. “No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo?”, ha dichiarato Salvini. “Troveremo i fondi che servono per Sicilia, Calabria e Sardegna ma senza fermare scuole, ospedali, ponti, gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero”.

Il leader della Lega ha poi rivendicato l’utilità strategica dell’opera: “Il Ponte serve ai siciliani. Anzi, col ponte probabilmente in caso di eventi disastrosi anche i soccorritori riuscirebbero a intervenire più velocemente. Quindi non si capisce perché i siciliani dovrebbero avere i problemi e non avere manco il ponte”.

La presa di posizione arriva dopo l’iniziativa della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che nei giorni scorsi si era recata a Niscemi per incontrare il sindaco Massimiliano Conti e portare la solidarietà del Partito Democratico alla comunità colpita dalla frana che ha costretto allo sfollamento circa 1.500 persone.

Dure le reazioni delle altre opposizioni. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha attaccato: “Le dichiarazioni di Matteo Salvini dimostrano che il ministro delle Infrastrutture non ama l’Italia: ama solo se stesso e la sua propaganda. Mentre il Paese affonda tra frane, alluvioni e territori devastati, Salvini continua ossessivamente a pensare al Ponte sullo Stretto”. E ha aggiunto: “Insistere su un’infrastruttura in una delle aree più fragili d’Europa dal punto di vista idrogeologico e sismico è una scelta irresponsabile che ignora la crisi climatica e la priorità assoluta della prevenzione”.

Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle. La vicecapogruppo alla Camera Ilaria Fontana ha dichiarato: “Un ministro come Salvini, che rifiuta di spostare fondi da un ponte inutile e dannoso per aiutare persone che hanno perso tutto a causa del maltempo, è del tutto indegno della carica che ricopre”. E ha concluso: “L’atteggiamento di Salvini è dettato da un’unica ossessione: farsi una foto con il caschetto e la felpa del ponte. È vero e proprio sciacallaggio a discapito degli italiani, a partire da siciliani e calabresi”.