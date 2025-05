Gli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (l’Oms) hanno formalmente adottato a Ginevra il primo accordo pandemico al mondo. “La storica decisione della 78ª Assemblea Mondiale della Sanità è il coronamento di oltre tre anni di intensi negoziati avviati dai governi in risposta agli impatti devastanti della pandemia di Covid-19 e guidati dall’obiettivo di rendere il mondo più sicuro e più equo nella risposta a future pandemie”, ha annunciato in un comunicato l’Oms. Il testo è stato molto calibrato e non prevede alcuna imposizione ai Paesi che aderiscono. Malgrado ciò, l’Italia ha scelto di astenersi insieme ad altri dieci Paesi.

L’accordo definisce i principi, gli approcci e gli strumenti per un migliore coordinamento internazionale in una vasta gamma di settori, al fine di rafforzare l’architettura sanitaria globale per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie. Ciò include l’accesso equo e tempestivo a vaccini, terapie e strumenti diagnostici, la condivisione di informazioni sui patogeni, lo sviluppo congiunto di capacità di ricerca in varie aree del mondo, la possibilità di trasferire tecnologie, conoscenze e competenze per la produzione di dispositivi sanitari che abbiano a che fare con la pandemia. Si prevede anche la possibilità di muovere personale specializzato, di istituire un meccanismo finanziario di coordinamento e di creare una catena di approvvigionamento globale munita anche di una rete logistica. Nessuna imposizione concreta, dunque, agli Stati che non perdono alcuna sovranità nel controllo e nella gestione delle possibili pandemie future. L’Oms continuerà a non avere alcuna autorità di intervenire nelle politiche nazionali imponendo agli Stati azioni specifiche e provvedimenti come quelli sui limiti agli spostamenti, sugli obblighi di vaccinazione oppure su misure come il lockdown.

A votare favorevolmente sono stati 124 Stati, con 11 astensioni. Oltre all’Italia si sono astenuti: Russia, Iran, Bulgaria, Polonia, Giamaica, Israele, Romania, Paraguay, Guatemala e Slovacchia. È stato proprio il premier della Slovacchia, Fico, a chiedere il voto dei singoli Stati, atto ha così impedito un’approvazione per “consenso”.

Perché l’Italia ha votato no al piano pandemico dell’Oms

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha seguito le indicazioni arrivate dalla Presidenza del Consiglio. Come è noto, da tempo la Lega ha una posizione critica verso l’Oms che, comunque, proprio per far fronte ai Paesi più distanti ha modificato il documento stilato chiamandolo non più “trattato pandemico” ma bensì un “accordo” per prevenire, preparare e rispondere alle future minacce pandemiche.

L’Italia, nelle motivazioni al voto in Commissione ha spiegato così la sua astensione. Le ragioni sono state pubblicate sul sito dell’Oms: “L’Italia intende ribadire la propria posizione in merito alla necessità di riaffermare la sovranità degli Stati nell’affrontare le questioni di salute pubblica. Apprezziamo che questo principio sia stato incluso nel testo dell’accordo sulla pandemia”. Nel documento è scritto ancora che l’Italia accoglie tuttavia “con favore” che si sia specificato che l’accordo non autorizzi l’Oms a imporre agli Stati di adottare misure specifiche, come vietare o accettare viaggiatori, imporre vaccinazioni o attuare lockdown.

Nel testo delle motivazioni che hanno accompagnato il voto di astensione dell’Italia si legge ancora: “Riteniamo inoltre che l’accordo debba essere attuato nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali, inclusa la protezione dei dati personali e delle libertà individuali. Tenendo presenti questi principi, l’Italia auspica di continuare a collaborare con gli altri Stati membri dell’Oms per definire le questioni in sospeso che, a nostro avviso, meritano ulteriori approfondimenti”.