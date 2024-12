Il tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms. Secondo l’accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno, avrebbe impedito illegittimamente all’equipaggio dell’imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare.

Le prime parole di Salvini

Dopo la sentenza il ministro ha stretto i pugni nel segno di vittoria e poi ha cercato la fidanzata, Francesca Verdini. I due si sono lasciati andare in un lungo abbraccio. L’avvocato Giulia Bongiorno è commossa.

“Sono felice – le prime parole di Salvini – dopo tre anni ha vinto la Lega, ha vinto l’Italia. Difendere la Patria non è un reato ma un diritto. Andrò avanti ancora più determinato di prima”.