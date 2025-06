“Ripugnante e vergognoso”. Così il premier ungherese Viktor Orbán ha definito il Pride tenutosi a Budapest, accusando l’Unione europea di averlo orchestrato tramite politici dell’opposizione. L’evento, secondo Orbán, si sarebbe trasformato in una protesta antigovernativa. “Da sabato siamo ancora più convinti che queste persone non debbano essere lasciate avvicinare al timone del governo. Non lo permetteremo”, ha dichiarato, criticando duramente “spettacoli di drag queen sul palco, uomini con i tacchi alti e brochure sulla terapia ormonale”. “È stato anche istruttivo”, ha aggiunto il premier. “Bruxelles ha emesso un ordine affinché il Pride si tenesse a Budapest. I loro politici fantoccio hanno eseguito l’ordine. Questa è la prova di come sarebbero le nostre vite senza un governo nazionale che protegga la nostra sovranità”. Sulla stessa linea il direttore politico del premier, Balazs Orbán: “Non importa quanto aggressivamente Bruxelles, i media occidentali e le Ong promuovano la ‘propaganda di genere’, i numeri parlano chiaro: la maggioranza degli ungheresi è contraria alla parata del Pride. Non davanti ai nostri figli!”. E ancora: “La base di Péter Magyar sostiene il Pride. Gli elettori di Viktor Orbán lo respingono. Anche la maggioranza degli indipendenti è contraria”.