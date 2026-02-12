Paesi sicuri. Fece infuriare Meloni, oggi il tribunale di Bologna accorda la protezione al cittadino bangladese
Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria al trentenne bangladese la cui vicenda aveva innescato, nell’ottobre 2024, una durissima polemica tra il governo Meloni e magistratura sul decreto ‘Paesi sicuri’.
La sentenza chiude una vicenda giudiziaria durata oltre un anno, passata per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea e la conseguente risoluzione del Csm a tutela dei magistrati bolognesi. Se l’uomo tornasse in patria, secondo i giudici, sarebbe esposto infatti a trattamenti degradanti.
Un anno fa lo scontro con il Governo
E proprio sulla definizione di “paese sicuro” che si fondava il lungo quesito che il tribunale aveva inviato in Lussemburgo, entrando però anche nel merito e contestando il principio per cui potrebbe definirsi sicuro un Paese in cui la generalità, o maggioranza, della popolazione viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema di protezione internazionale si rivolge in particolare alle minoranze minacciate e perseguitate.
Portando anche il paradosso che la Germania nazista fosse stata estremamente sicura per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, ad eccezione di ebrei, omosessuali, oppositori politici e rom. Il tribunale chiede se, in base a questa definizione, l’ordinamento europeo continui ad essere prevalente sulla legge italiana.
E faceva esplicito riferimento al caso del Bangladesh, partendo proprio dal procedimento che ha innescato il rinvio, ricordando che i casi in cui si riscontra la necessità di una protezione internazionale sono legati all’appartenenza alla comunità Lgbtqi+, alle vittime di violenza di genere, alle minoranze etniche e religiose, senza dimenticare i cosiddetti sfollati climatici.
Lo spirito del decreto, suggeriva il tribunale, avrebbe quindi il carattere di “un atto politico, determinato da superiori esigenze di governo del fenomeno migratorio e di difesa dei confini, prescindendo dalle informazioni e dai giudizi espressi dai competenti uffici ministeriali in ordine alle condizioni di sicurezza del Paese designato”.