“Il carrello della spesa è sempre più caro. I prezzi dei generi alimentari, quelli che interessano di più alle famiglie, continuano a crescere. +174 euro in media per riempire il carrello, dice l’Unione nazionale consumatori elaborando dati Istat. Un salasso di cui Giorgia Meloni e il suo governo non si occupano. Basta vedere la legge di bilancio completamente inutile che hanno presentato”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Carne, formaggi, frutta, tutto è rincarato ben sopra il tasso di inflazione. Addirittura il caffè, uno dei prodotti di più largo consumo, ha fatto segnare un +20%. Questo significa che il potere d’acquisto delle famiglie e del ceto medio si è assottigliato, e che i pochi euro di taglio dell’Irpef non compensano assolutamente gli aumenti. Senza contare – aggiunge Paita – la pressione fiscale al 42,8%, altri soldi drenati dalle tasche degli italiani. Ma Meloni preferisce evocare inesistenti complotti e dire che va tutto bene”.