“Salvini – dice la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita in un colloquio con l’Identità – ha dimostrato incapacità e inadeguatezza, anche nel cercare di rassicurare il Paese che è in totale emergenza e si bloccano pendolari, persone che si muovono per ragioni di studio, persone che si muovono per ragioni di salute, siamo arrivati ad una situazione di catastrofe, di sequestro vero e proprio del Paese. Intollerabile”.

Le parole di Raffaella Paita

La petizione popolare per le dimissioni di Salvini, ricorda Paita, “serve a sottolineare la responsabilità del ministro su queste vicende. È evidente che Salvini non può rimanere al suo posto. Ed è sconcertante che Giorgia Meloni non abbia ancora trovato un modo di dire qualcosa. Ciriani ha annunciato che prima o poi Salvini verrà a fare una informativa. Beh, deve venire prima, non poi, perché il tempo è scaduto. Finora è scappato, non ha avuto nemmeno il coraggio di metterci la faccia”.

“A questo punto pare evidente – conclude la senatrice Iv – che la mozione di sfiducia dovrà essere rappresentata in tempi rapidi se vogliamo che i cittadini italiani continuino a muoversi in questo Paese”.