“C’è ancora molto, moltissimo lavoro da fare” per costruire “una alternativa credibile”. Lo ha detto Paolo Gentiloni alla festa del Foglio.

In un colloquio, tra politica europea e politica interna, Gentiloni ha affermato che con il M5s “c’è bisogno di un chiarimento, ma non sul campo largo”.

All’Europarlamento “l’estrema destra e l’estrema sinistra presentano mozioni di sfiducia nei confronti della presidente della commissione e se le votano l’un l’altro”.

Il discrimine sta nella “difesa europea e nell’Ucraina. Ne vogliamo parlare con la nostra opinione pubblica? Perché richiede delle scelte”.