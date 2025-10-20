Durante la trasmissione “24 Mattino” su Radio24 del 20 ottobre, il giornalista Paolo Mieli ha definito Souzan Fatayer, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni regionali in Campania, “la palestinese napulitana che esalta Hamas” e “una signora in leggerissimo sovrappeso”. A intervenire subito in diretta è stato il conduttore Simone Spetia, che ha provato a ridimensionare i toni: “Questo è poco importante”. Ma Mieli ha continuato: “Siccome lì la campagna è sulla fame, la carestia… non lo dico per un giudizio estetico. Lo dico per il fatto che Fatayer, questa signora presentata così, palestinese napulitana, suscita ironie”. Qui l’audio.

Le parole hanno suscitato immediate reazioni politiche e sindacali. Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo Misto al Senato, ha definito “vergognose” le affermazioni di Mieli: “Qual è la colpa di Souzan Fatayer? Essere palestinese, napoletana o in leggero sovrappeso?”. E ha aggiunto: “Forse è un modo subdolo per negare che Israele abbia usato la fame come arma di guerra. Mieli è lo stesso che ha negato il genocidio: parole che confermano il declino della libertà di stampa nel nostro Paese”. Anche la Cgil Napoli e Campania ha espresso “dura condanna” per le frasi del giornalista, definendole “inaccettabili e vergognose” e denunciando l’uso del “bodyshaming per negare la tragedia umanitaria in Palestina”.