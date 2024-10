Papa Francesco: “L’Italia ha bisogno di migranti”. Dopo i giudici, Salvini e Meloni se la prenderanno anche con lui?

L’altra sera, a Otto e mezzo, tra gli ospiti c’era anche il portavoce di Pro Vita e Famiglia Jacopo Coghe. In studio si dibatteva del caso Spano e delle sue dimissioni. A Coghe, durante la puntata, all’improvviso Lilli Gruber ha chiesto: “Meloni si è separata e ha una figlia fuori dal matrimonio, la sorella ha dichiarato che è separata in casa con il ministro Lollobrigida. Salvini ha due figli da donne diverse. Come mai c’è tutta questa tolleranza da parte vostra nei confronti dei referenti politici dei massimi livelli che tutto sono fuorché Dio, patria e famiglia?”.

Già, come si conciliano le idee tradizionali di questo governo, di Fratelli d’Italia, della Lega di Matteo Salvini, con la realtà delle loro famiglie, con la realtà delle loro vite? La risposta è semplice: non si conciliano. Non è possibile.

Come non è possibile conciliare questo governo, che si dice alfiere dei valori cristiani (ricordate il “soy cristiana” di Giorgia Meloni?) con le ultime parole di Papa Francesco sui migranti.

Le parole di Papa Francesco

“Oggi – ha detto Papa Francesco – tanti Paesi hanno bisogno dei migranti. L’Italia non fa figli, non fa figli. L’età media è di 46 anni. L’Italia ha bisogno dei migranti e deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità”.

Come si possono conciliare le parole di Papa Francesco con il centro migranti in Albania, con le minacce passate di blocco navale e con le politiche odierne di questo governo? Semplice: non si conciliano.

Ma com’è possibile dirsi conservatori, cattolici, alfieri dei principi cristiani, difensori della famiglia tradizionale e poi essere separati, con figli nati fuori dal matrimonio? Come si può fare una legge che dichiara la maternità surrogata reato universale e poi avere tra i maggiori estimatori Elon Musk?

Come si può andare in giro per l’Italia a fare comizi con i rosari in mano e poi rifiutare le politiche di accoglienza della Chiesa di Papa Francesco? Già, com’è possibile? Non è possibile.

Quindi, cosa vogliono fare ora Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Prendersela anche con Papa Francesco? Anche lui diventerà un pericoloso comunista? Il governo chiederà la revisione dei Patti Lateranensi?