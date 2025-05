Nel suo discorso alle Chiese orientali, Papa Leone XIV ha ricordato il dolore delle guerre: “Chi più di voi conosce gli orrori della guerra? Le vostre sono Chiese martiriali. Dalla Terra Santa all’Ucraina, dal Libano alla Siria, dal Medio Oriente al Tigray e al Caucaso, tanta violenza insanguina il mondo”. Di fronte a questo orrore, il Papa rilancia l’appello di Cristo: “Pace a voi! La pace di Cristo – ha spiegato – non è la resa o il silenzio dopo la battaglia, ma un dono che ridà vita. Preghiamo per una pace fatta di riconciliazione, perdono, coraggio di ricominciare”. Papa Leone XIV ha ribadito l’impegno della Santa Sede a favorire l’incontro tra nemici: “I popoli vogliono la pace. Ai responsabili dico: dialoghiamo! La guerra non è mai inevitabile”. Ha inoltre condannato la retorica divisiva che oppone “buoni e cattivi”, ricordando che gli altri sono persone, non nemici da odiare. Infine, ha esortato le Chiese orientali a essere esempio di unità e trasparenza: “I Sinodi siano luoghi di autentica corresponsabilità. Si dia testimonianza di dedizione umile, senza attaccamento al potere o all’immagine”.