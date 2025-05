Nel suo primo incontro ufficiale con la stampa dopo l’elezione dell’8 maggio, Papa Leone XIV ha scelto un tono chiaro e pacato per rivolgersi ai giornalisti di tutto il mondo. Davanti ai rappresentanti dei media riuniti nell’Aula Paolo VI, il Pontefice ha ringraziato per il lavoro svolto in questo tempo “che per la Chiesa è essenzialmente un tempo di Grazia”, sottolineando la responsabilità e il ruolo cruciale dell’informazione. Ha invitato i professionisti della comunicazione a essere “operatori di pace”, capaci di cercare la verità con amore, resistendo alla tentazione della “guerra delle parole e delle immagini”.

Le parole come strumenti di disarmo e speranza

“Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra”, ha affermato Papa Leone XIV, sottolineando quanto sia importante una comunicazione non violenta e rispettosa. Secondo il Pontefice, una comunicazione “disarmata e disarmante” può offrire uno sguardo nuovo sul mondo, aiutando a costruire relazioni più umane e autentiche. Ha ricordato come i giornalisti siano spesso in prima linea nel raccontare guerre, povertà, ingiustizie, ma anche speranze e silenzi carichi di significato. A loro ha chiesto coraggio e consapevolezza, per scegliere ogni giorno la via di una narrazione che unisca, anziché dividere. Un appello forte e chiaro, in linea con il messaggio di pace che ha già iniziato a caratterizzare il pontificato di Leone XIV.

Prima telefonata di Zelensky con il Papa

“Ho parlato con Papa Leone XIV. Questa è stata la nostra prima conversazione, ma è stata già molto calorosa e davvero significativa”, ha detto il leader ucraino spiegando di aver invitato “Sua Santità a compiere una visita apostolica in Ucraina, una visita del genere porterebbe vera speranza a tutti i credenti, a tutto il nostro popolo”. “Grazie per il vostro sostegno all’Ucraina e a tutto il nostro popolo. Abbiamo apprezzato molto le parole di Sua Santità sulla necessità – dice Zelensky – di raggiungere una pace giusta e duratura per il nostro Paese e di liberare i prigionieri. Abbiamo parlato di migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia. L’Ucraina conta sull’aiuto del Vaticano per farli tornare a casa dalle loro famiglie”.

Zelensky ha informato “dell’accordo tra l’Ucraina e i nostri partner, secondo cui oggi dovrebbe iniziare un cessate il fuoco completo e incondizionato per almeno 30 giorni” e ha anche confermato “la nostra disponibilità a ulteriori negoziati in qualsiasi formato, compresi i negoziati diretti, come abbiamo ripetutamente sottolineato”. “L’Ucraina – afferma Zelensky – vuole porre fine a questa guerra e sta facendo tutto il possibile per questo. Aspettiamo che la Russia adotti misure adeguate”. “Abbiamo concordato di rimanere in contatto e di organizzare un incontro personale nel prossimo futuro”, conclude il presidente ucraino