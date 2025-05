Papa Leone XIV parla per la prima volta da Papa del concetto di famiglia, “fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società”. Queste le parole del Pontefice, ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Se sul tema della pace Papa Prevost è apparso in linea con il suo predecessore, Papa Bergoglio, nel campo dei diritti civile Leone XIV ha marcato una netta distanza su quello che è indirettamente il legame fra persone dello stesso sesso.

Bergoglio aveva lasciato a bocca aperta il mondo intero con quel “Chi sono io per giudicare?”, pronunciato il 29 luglio 2013 durante una conferenza stampa in aereo di ritorno dal suo primo viaggio apostolico, la Giornata mondiale della gioventù a Rio de Janeiro. Il suo successore sembra essere su una linea più tradizionale con la dottrina della Chiesa Cattolica.