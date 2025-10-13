“Ci sentiamo come dopo che è passata un’onda di tsunami. Ci sono i detriti alle nostre spalle e noi guardiamo avanti, cercando di capire se ne arriverà un’altra”. Lo ha dichiarato il parroco Gabriel Romanelli, della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “In un contesto in cui serve tutto, dovendo scegliere una priorità, dico la scuola: i bambini hanno perso tre anni scolastici. I primi due siamo riusciti a portarli avanti, ma solo per quelli che erano qui dentro la parrocchia. I ragazzi che venivano nelle nostre scuole da fuori sono rimasti senza istruzione: dovranno recuperare, ma non ci sono più scuole e non ci sono più tutti gli allievi, perché sono morti. La scuola è il futuro”.

“Tutti vogliono che finisca”

“I primi aiuti stanno arrivando. Il Patriarcato latino di Gerusalemme è riuscito a farci recapitare qualche aiuto già due giorni fa: frutta e verdura fresche qui non si vedevano da tanto. Iniziamo ora a distribuirle alle famiglie intorno a noi. Poi bisognerà guardare alle case, perché queste ultime settimane hanno fatto danni enormi qui a Gaza City”.

Riguardo al futuro della Striscia di Gaza, che verrà discusso oggi al vertice in Egitto, il parroco ha affermato. “A molte persone basta che ci sia qualcuno che mantenga l’ordine e garantisca diritti. Qui negli ultimi 20 anni la gente non ha fatto altro che vivere guerre. Ci sono bambini che sanno che la guerra è una parte normale della loro vita. Tutti vogliono che finisca definitivamente, che in questo nuovo Medio Oriente venga rispettato il diritto dei palestinesi a esistere accanto a Israele. Che è ciò che la Chiesa ha sempre sostenuto”.