Un aereo charter con a bordo 26 cittadini italiani membri della Flotilla è decollato da Israele con destinazione Istanbul, dove i connazionali saranno assistiti dal Consolato Generale per coincidenze verso aeroporti italiani e per il rilascio di eventuali documenti di viaggio provvisori, comunica la Farnesina.

Intanto Maria Elena Delia, portavoce del Global Movement to Gaza, ha annunciato la presentazione di un esposto alla Procura di Roma per il sequestro degli attivisti e l’attacco subito in acque internazionali. “Gli attivisti sono stati detenuti illegalmente senza alcuna base giuridica – spiega – prelevati dalla Marina militare israeliana senza aver commesso reati. Non si trattava di arresto, ma di sequestro, e in prigione sono stati negati i diritti fondamentali, come accesso a cibo, acqua e servizi igienici”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che gli attivisti stanno tutti bene. “Ne rimangono 15 in stato di fermo – ha detto – e abbiamo chiesto alle autorità israeliane di rispettare tutti i loro diritti, garantendo un trattamento individuale e non violento. Speriamo di farli rientrare in Italia al più presto”. Arturo Scotto, deputato Pd a bordo della Flotilla e rientrato ieri, ha raccontato di 24 ore di blackout totale: “Non sapevamo dove eravamo né quale sarebbe stato il nostro destino. Sappiamo che sono state commesse violazioni gravi, ma ora l’obiettivo è riportare tutte le delegazioni a casa”.