Durante la discussione in Aula sulla legge di bilancio, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, ha scelto la via dell’ironia per commentare il testo definitivo del provvedimento. “È arrivato il testo bollinato della legge di bilancio, cercavo l’abolizione della legge Fornero, ma non l’ho trovata. La parola ‘spernacchiare’ mi piace tantissimo… e siccome il ministro Salvini aveva detto in campagna elettorale “se tra un anno non avremo abolito la Fornero, siete tutti autorizzati a spernacchiare”…”, ha dichiarato, suscitando reazioni e sorrisi tra i presenti.

Le parole di Patuanelli fanno riferimento alle promesse elettorali della Lega sulla riforma delle pensioni, rimaste finora inattuate, e segnano un nuovo momento di scontro politico tra maggioranza e opposizione.

Le critiche alle mancate promesse

Proseguendo con tono ironico, il senatore ha aggiunto: “Cercavo anche le pensioni minime a 1000 euro, anche questo non so, non c’è. Io sono arrivato all’articolo 118 e anche sull’abolizione delle accise ho avuto una speranza eh sì… c’è l’aumento delle accise sul gasolio e sulla benzina”.