Patuanelli (M5s): “Essere indipendenti non significa che oggi puoi stare a sinistra e domani a destra”

“Essere indipendenti non significa che oggi puoi stare a sinistra e domani a destra, ce lo abbiamo tutti chiaro e fino al 2018 non è stato così, avevamo un approccio diverso”. A dirlo, intervistato da Repubblica, è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli.

Le parole di Stefano Patuanelli

“Quando bisognerà tornare al voto per le politiche – spiega – sarà assolutamente necessario” sedersi a un tavolo con Pd e Avs “e mi piacerebbe essere tra i promotori. Solo dopo un confronto potremo dire ‘sì, siamo pronti'”. Quanto ai risultati del voto sulle modifiche dello statuto del Movimento dice: “Un esito figlio dell’errore di Grillo di mettersi contro la comunità. Pensava di andare contro Conte e invece è andato contro tutti”. E aggiunge: “Pensavo che anche in una fase di profonda e innovativa trasformazione, avrei avuto Grillo al mio fianco, come in questi 20 anni. In passato, quando è stato critico col M5S, ho sempre visto in lui una voglia di tutelarci. Stavolta, solo di distruggere”.