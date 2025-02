“‘Non disturbare chi vuole fare’ è la frase con cui Meloni si rivolge all’industria”. A commentare con durezza sui dati Istat sulla crisi industriale è Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. In una nota ufficiale, ha dichiarato: “È come se fosse caduto un meteorite in mezzo alla Lombardia, che invece è Giorgia Meloni col suo Governo”. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: il senatore attribuisce al Governo la responsabilità diretta del tracollo industriale.

I dati Istat, un quadro preoccupante

“Proprio oggi, la nota Istat ha reso pubblici i dati sull’andamento dell’industria, e il quadro emerso è stato definito da molti come un vero e proprio bollettino di guerra” rimarca Patuanelli. I numeri evidenziano un crollo della produzione in quasi tutti i settori, suggerendo una crisi profonda che non risparmia nessuna area del Paese. “Non ho mai visto dati tanto negativi nonostante ci siano i miliardi del PNRR da investire” conclude il senatore.