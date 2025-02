Il Partito Democratico attacca l’eurodeputato del M5s Gaetano Pedullà dopo le sue dichiarazioni durante la trasmissione L’aria che tira. Pedullà ha affermato che la democratica Pina Picierno si sveglia ogni mattina “pensando qualche sciocchezza da dire sul M5s”. Ha inoltre aggiunto che la vicepresidente del Parlamento europeo sarebbe “un’infiltrata dei fascisti nella sinistra” e “una signora che chiede più guerra, più armi, più povertà, più morti”.

La solidarietà a Pina Picierno

Le parole di Pedullà hanno suscitato una forte reazione all’interno del Pd. Alessandro Alfieri, capogruppo dem in commissione Esteri, ha espresso il suo sostegno alla collega scrivendo sui social: “La mia vicinanza all’amica Pina Picierno, che oggi è stata attaccata pesantemente dall’europarlamentare Gaetano Pedullà per le sue posizioni a sostegno dell’Ucraina. Definire Pina ‘un’infiltrata fascista nella sinistra’ è offensivo per tutti noi. Ci sono delle ‘linee rosse’ che non vanno oltrepassate anche nello scontro politico più duro!”.

Anche la deputata Michela Di Biase ha condannato le parole dell’esponente M5s: “La mia piena solidarietà a Pina. Questa è una grave offesa al Parlamento Europeo, di cui è vicepresidente. Credo sia necessario che vengano prese le distanze da queste frasi, la polemica politica non può scadere fino a questo punto”.

La richiesta di dissociazione del M5s

Dichiarazioni dure sono arrivate anche dalla senatrice Valeria Valente, che ha definito le parole di Pedullà “gravi, gravissime”. Ha aggiunto: “Infiltrata fascista? Pina? Significa ignorare la sua storia e mistificare le sue posizioni”.

Infine, il senatore dem Alberto Losacco ha chiesto al M5s di prendere le distanze dalle affermazioni del loro eurodeputato: “Spero che il M5s si dissoci da quanto detto da Pedullà. Se così non fosse, dovremmo considerare ciò che ha detto come una posizione ufficiale dell’intero Movimento e mi auguro vivamente che non sia così. In un momento come questo, tutte le forze politiche sono chiamate alla serietà e alla coerenza con quanto fatto finora dal nostro Paese e dal nostro Parlamento per sostenere l’Ucraina aggredita dalla Russia”.