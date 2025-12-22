“Per gli italiani non ci sono soldi, per premier, vice, ministri e sottosegretari sì – attacca sui social il deputato del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo -. Mentre Meloni chiede sacrifici a chi non arriva a fine mese, a Palazzo Chigi scatta l’abbuffata. Sotto l’albero, si sono appena regalati un aumento di stipendio. Si sono aumentati pure i fondi per portaborse, e persino per la pulizia delle loro tende. Mentre lavoratori e pensionati rinunciano alle cure e subiscono tagli, loro si blindano nel palazzo a spese nostre. Più soldi alla casta ma tagli a periferie e disabili”.

“Questo – conclude – non è un governo, è un comitato d’affari che ha voltato le spalle al Paese per curare i propri interessi e privilegi. Siete una vergogna. Giù le mani dai soldi degli italiani”.