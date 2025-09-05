Secondo il Cremlino, ad “ostacolare” la risoluzione del conflitto in Ucraina sono i Paesi europei. A dirlo è il portavoce di Mosca Dmitri Peskov in varie dichiarazioni rilasciate alla stampa russa. Secondo Peskov “gli europei ostacolano la risoluzione in Ucraina, non stanno contribuendo affatto”. Peskov ha accusato l’Europa di “continuare nei tentativi” di fare dell’Ucraina “il centro di tutto ciò che è anti-russo”.

Il Cremlino – ha detto ancora Peskov – è “assolutamente” contrario alle garanzie militari americane ed europee offerte all’Ucraina per la sua sicurezza. “Gli stranieri, in particolare i contingenti militari europei e americani, possono garantire la sicurezza dell’Ucraina? Assolutamente no, non possono. Questa non può essere una garanzia di sicurezza per l’Ucraina adatta al nostro Paese”.

Secondo il portavoce del Cremlino, la Russia non può permettere alla Nato di schierare quelle che di fatto sono le sue truppe in Ucraina. “Il tentativo della Nato di trovare una via d’accesso all’Ucraina rappresenta una minaccia per il nostro Paese”, ha affermato, parlando di “minaccia ai confini”. “È una minaccia per noi, perché la Nato considera la Russia un nemico, come si chiarisce nei suoi documenti. Non possiamo permettere che ciò accada. E faremo tutto il necessario per garantire la nostra sicurezza”, ha detto ancora Peskov.