Il segretario al Dipartimento della Salute in Usa, il capo della Sanità americana, Robert Kennedy jr, ha tolto il vaccino contro il Covid da quelli raccomandati per i bambini “in buona salute” e le donne in gravidanza. Lo riferisce la Cnn.

No vaccino per i bambini sani e le donne in gravidanza

I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) non raccomanderanno più la vaccinazione di routine contro il Covid per bambini sani e donne in gravidanza, ha annunciato oggi il segretario Kennedy in un post su X.

La misura arriva una settimana dopo che il commissario della Food and Drug Administration, Marty Makary, ha annunciato che l’agenzia intende limitare il vaccino contro il Covid ad anziani, bambini e adulti con patologie pregresse.

Kennedy ha una lunga storia di opposizione ad una varietà di vaccini e nel 2021 ha definito quello contro il Covid “il più letale mai prodotto”. Il segretario alla Salute da anni sostiene, inoltre, che ci sia un legame tra i vaccini e l’autismo nei bambini, ipotesi fraudolenta smentita dalle verifiche sperimentali e che tuttavia sopravvive fra i presupposti teorici complottisti e genericamente no-vax.

Giusto pochi giorni fa, Donald Trump aveva presentato alla Casa Bianca il primo rapporto ‘Make America Health Again’ redatto proprio dal dipartimento della Salute guidato dal segretario Robert F. Kennedy Jr.

Make America Healthy Again

“Mai nella storia americana il governo federale ha preso una posizione sulla salute pubblica come questa”, ha dichiarato Kennedy all’evento ringraziando il presidente americano.

L’atteso rapporto chiede appunto un maggiore controllo del programma vaccinale infantile, un cavallo di battaglia del nipote di Jfk, una revisione dei pesticidi irrorati sui campi americani e un allarme sull’alimentazione e i farmaci per i bambini.

Sebbene non abbia valore di legge o di politica ufficiale, il rapporto di 69 pagine verrà utilizzato nei prossimi tre mesi dalla commissione Make America Healthy Again per elaborare un piano che possa essere attuato durante il mandato di Trump.

Intanto i Centre for Disease Control and Prevention si portano avanti con il lavoro decidendo di escludere la prevenzione vaccinale dalle loro raccomandazioni, smentendo la ragione sociale del dipartimento.