Trump sta valutando la possibilità di aiutare l’Iran ad accedere a fondi per 30 miliardi di dollari per realizzare un programma nucleare civile che non prevede, quindi, l’arricchimento dell’uranio.

Lo riporta Cnn in esclusiva. Per incentivare Teheran a tornare al tavolo delle trattative, gli Stati Uniti hanno ipotizzato anche la rimozione di alcune sanzioni e la rimozione di vincoli a miliardi di dollari di fondi iraniani attualmente non accessibili. Le trattative si sono svolte prima e durante il bombardamento americano e israeliano e sono continuate anche in questa settimana dopo il cessate il fuoco.

Secondo le fonti che hanno fornito le informazioni a Cnn, i funzionari dell’amministrazione Trump hanno avanzato diverse proposte, tutte sostenute da un unico elemento non negoziabile: l’azzeramento dell’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran. Secondo quanto riferito, venerdì scorso alcuni dettagli sono stati discussi in una riunione segreta durata diverse ore fra l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e i partner del Golfo alla Casa Bianca che, secondo le intenzioni degli Stati Uniti, saranno proprio loro a pagare il conto. Un funzionario ha infatti insistito sul fatto che il denaro non proverrebbe direttamente da Washington: “Gli Stati Uniti sono disposti a guidare questi colloqui e qualcuno dovrà pagare per la realizzazione del programma nucleare, ma noi non ci impegneremo in questo senso” con l’Iran.

Teheran, tra gli incentivi proposti, potrebbe accedere ai 6 miliardi di dollari attualmente depositati in conti bancari esteri che non può utilizzare. Un’altra idea avanzata e attualmente al vaglio è quella che gli alleati del Golfo paghino per sostituire l’impianto nucleare di Fordo, colpito nel fine settimana dagli Stati Uniti, con il programma di non arricchimento.

Amir Saeid Iravani, l’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, ha intanto affermato che l’Iran è pronto a valutare un accordo sul nucleare che preveda l’arricchimento di uranio da parte di un consorzio regionale operante sul territorio iraniano. L’ambasciatore ha affermato che il suo Stato è disposto a “collaborare con tutti i paesi della nostra regione che gestiscono reattori nucleari, sia per la sicurezza dei reattori che per la fornitura di combustibile”. Si tratterebbe di un’azione “complementare” che non sostituisce il programma nucleare nazionale iraniano.