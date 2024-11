Perché tanti in Libano considerano Hezbollah una necessità esistenziale? È vero che il gruppo ha recentemente perso una schiera di comandanti senior, ma la sua struttura organizzativa rimane in piedi. Ma è anche vero che intatta è la scorta di razzi e droni armati di Hezbollah, che conta ancora decine di migliaia di unità. La capacità di Hezbollah di schierarli in una mortale escalation è stata dimostrata nell’attacco a una base militare israeliana a sud di Haifa, che ha causato la morte di quattro soldati e quasi 70 feriti.

Dopo il rientro dal fronte di numerosi soldati israeliani feriti, Israele ha già aumentato di un terzo il suo impegno di truppe di terra, mentre Hezbollah sta sicuramente subendo delle perdite, ma l’invasione terrestre di Israele sta rapidamente assumendo i contorni di una palude.

C’è una lettura errata da parte di Washington dell’attuale “opportunità” che molti libanesi, e non esclusivamente nella comunità musulmana sciita, non vedono alternative a un Hezbollah armato.

La scelta dell’Esercito del Libano

Le Forze armate libanesi (LAF), l’esercito del Libano, hanno fatto una scelta logica di evitare di subire perdite inutili contro un nemico che è schiacciantemente più potente. Questo suona come un altro promemoria che nessun’altra forza in Libano, tranne Hezbollah, può proteggere le loro case e comunità da Israele.

Oggi più che mai, le persone vedono cosa sta succedendo nella Cisgiordania occupata, dove migliaia di coloni israeliani continuano a costruire su terreni rubati, sfollando famiglie palestinesi che vi avevano vissuto da tempo immemorabile.

Il Libano meridionale non sarebbe molto diverso se non fosse per la resistenza armata di 18 anni di Hezbollah all’occupazione israeliana, la cui agenda espansionistica è rimasta.

Un esempio sono i soldati israeliani che hanno recentemente piantato la loro bandiera nel villaggio libanese di Maroun al-Ras, mentre un gruppo di coloni ha pubblicato una mappa del Libano meridionale rielaborata con i nomi dei villaggi in ebraico.

Il progetto di Israele

Il Libano fa parte del progetto espansionistico di Israele, e Hezbollah per molti libanesi è ancora l’unica forza in grado di difendere le loro case da un’avanzata sionista.

Dal 1980 le armi di Hezbollah sono diventate una fonte di forza e protezione per la comunità sciita del Libano all’interno del Paese, dove è stata storicamente la più emarginata economicamente e politicamente delle principali sette.

La forza che l’arsenale di Hezbollah ha fornito al gruppo sciita da maggio 2008, per far parte della forza del governo, li ha resi attori dominanti nel processo decisionale politico.

È anche importante tenere a mente che l’ultima volta che Israele ha forzato il suo candidato libanese preferito, Bashir Gemayel (con il sostegno degli Stati Uniti) a ricoprire la carica di presidente, nel 1982, poche settimane dopo la sua elezione, è stato assassinato.

D’altro canto, se alcune parti in Libano tentassero di costringere Hezbollah al disarmo, ciò porterebbe direttamente a una guerra civile in cui Hezbollah sarebbe il partecipante più pesantemente armato…

Un cessate il fuoco in Libano è essenziale a breve termine per preservare lo stato libanese, che era già in una profonda crisi dopo cinque anni di crollo finanziario, paralisi politica, l’esplosione del porto di Beirut e una crisi dei rifugiati siriani. In aggiunta a ciò, la guerra in corso ha ucciso più di 2.000 persone, ferito 10.000 persone e sfollato 1 milione di persone.

Un cessate il fuoco necessario in cui parte dell’accordo preveda un percorso per far sì che le capacità militari di Hezbollah passino sotto il controllo dell’esercito libanese.

Questa negoziazione deve essere legata a un nuovo accordo di sicurezza regionale sostenuto dalla comunità internazionale: un equilibrio sostenibile che limiti le tendenze espansionistiche di Israele, per confini sicuri e pacifici, in cambio della consegna di armi da parte di Hezbollah allo Stato libanese.

Il risultato deve essere un meccanismo che garantisca alla comunità sciita un ruolo di primo piano, accanto alle altre sette, nel processo decisionale politico.

L’attuale percorso intrapreso da Stati Uniti e Israele non garantisce altro che un ampliamento della guerra, potenzialmente in grado di coinvolgere più paesi.

Un’escalation molto molto pericolosa…