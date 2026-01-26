Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto per chiarire le indiscrezioni sulla possibile presenza di agenti americani dell’Ice in Italia in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. A margine del forum internazionale del turismo a Milano, il titolare del Viminale ha spiegato: “Premesso che al momento non ci risulta in questa fase, ma anche se fosse, le delegazioni straniere all’interno del loro ordinamento scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. Non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali”.

Piantedosi è tornato poi sul tema durante la festa della Lega a Rivisondoli, precisando che “Al Governo Italiano non risulta la presenza sul territorio nazionale di agenti appartenenti all’Ice, né ora né in vista delle prossime Olimpiadi invernali”. Ice, sottolinea, “non opera in Italia e tantomeno agisce in operazioni di polizia sul fronte migratorio”, mentre eventuali operatori statunitensi potranno garantire esclusivamente una “scorta passiva a difesa degli atleti”. Il ministro ha ribadito infine che ogni attività di polizia resta prerogativa esclusiva delle autorità italiane e conclude: “Chi, facendo politica nelle istituzioni, non conosce queste regole basilari e afferma il contrario è incompetente o in malafede”.