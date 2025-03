Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha rilasciato un’intervista al Foglio in cui ha affrontato temi cruciali come la difesa comune europea, il Piano Albania e la recente sentenza della Cassazione sui rimborsi ai migranti della nave Diciotti.

L’Europa e la difesa comune

Secondo Piantedosi, l’Europa deve prendere coscienza del cambiamento in atto nello scenario internazionale e puntare a una maggiore indipendenza, anche rispetto agli Stati Uniti. “Prendiamo atto, come Europa, che il mondo sta cambiando e che dobbiamo marcare una nostra autosufficienza anche dall’America. Al di là del termine, riarmo o difesa comune, non vedo il piano in maniera ideologicamente negativa. Anzi, la pace si persegue anche così”, ha dichiarato il ministro. Alla domanda se sia favorevole a questa prospettiva, ha risposto: “Sì, senza un’adesione spaventemente favorevole, ma di certo non ideologicamente contraria”.

Il Piano Albania e i rimpatri

Un altro tema toccato è stato il Piano Albania, progetto su cui il governo italiano ha puntato per la gestione dei migranti. Piantedosi ha ribadito la validità dell’iniziativa, sottolineando che le normative europee si stanno allineando a questa direzione. “Chi scommette sul fallimento di quel progetto è destinato a ricredersi proprio perché la normativa europea sui paesi sicuri e sui rimpatri veloci va verso quella direzione”, ha affermato.

La sentenza della Cassazione sul caso Diciotti

Infine il Ministro dell’Interno ha commentato la sentenza della Cassazione, che impone al governo il pagamento di rimborsi ai migranti della nave Diciotti. Pur riconoscendo l’obbligo di rispettare le decisioni della magistratura, ha espresso un forte dissenso: “Le sentenze giudiziarie si rispettano e si eseguono ma si possono commentare: non la condivido affatto, conoscendo nella profondità quel caso”.