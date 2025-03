Intervistata dal Foglio, l’eurodeputata dem Pina Picierno mette nel mirino Elly Schlein: “Inutile girarci intorno, siamo in fibrillazione, ci sono dei problemi con il posizionamento europeo del Partito Democratico”.

Le parole della Picierno

La Picierno è una dei dieci eurodeputati che la settimana scorsa a Strasburgo hanno sconfessato la linea Schlein votando a sostegno del piano ReArm Europe. Picierno attacca il Nazareno: “Arrivano decisioni dall’alto senza che ci si confronti” e avverte che “l’uomo solo, anzi la donna sola al comando non è un modello che va bene al Pd”.

Sul congresso però non si sbilancia: “Più che un congresso, serve un confronto vero sui temi”. E per quanto riguarda i rapporti tra il gruppo dirigente del Pd e il resto dei socialisti europei afferma: “È chiaro che nel momento in cui si riduce il dibattito sul riarmo alla contrapposizione tra guerrafondai e pacifisti, allora si sta dicendo che pure Sánchez, Costa e Starmer e Scholz sono guerrafondai, e questa è una posizione evidentemente problematica per un partito come il Pd. Io personalmente non penso affatto che la classe dirigente del progressismo europeo e mondiale sia fatta di guerrafondai”.