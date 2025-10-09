L’aula della Camera ha negato l’autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Nordio, Mantovano e Piantedosi.

Negata l’autorizzazione a procedere

I sì alla negazione dell’autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta all’Aula per Nordio sono stati 251, i no 117. Per Piantedosi i sì alla negazione dell’autorizzazione a procedere sono stati 256, i no 106. Negata l’autorizzazione a procedere anche per Mantovano, con 252 sì e 112 no.

Alcuni deputati delle opposizioni, o comunque non appartenenti alla maggioranza di governo, hanno votato contro l’autorizzazione a procedere per Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano.

I gruppi di maggioranza hanno infatti 242 deputati a cui se ne aggiungono tre del gruppo misto, mentre i voti contro l’autorizzazione a procedere sono stati 251 per Nordio e Mantovano e 256 per Piantedosi.

In favore del ministro dell’Interno aveva annunciato il proprio voto favorevole solo Italia Viva. Da considerare che non tutti i deputati del centrodestra erano presenti, come Augusta Montaruli che è diventata mamma.