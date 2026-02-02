Le ultime intenzioni di voto degli italiani premiano Giorgia Meloni e il suo partito. Il più recente sondaggio della società di Nando Pagnoncelli registrano un aumento di un punto percentuale di Fratelli d’Italia a un mese dall’ultimo rilevamento, stabile al primo posto con il 29,4%.

Trump non nuoce al gradimento per Meloni

Le tensioni geopolitiche di quest’ultimo mese, appunto, le sferzate imprevedibili sul piano interno e e quello internazionale di Trump (dalla cattura di Maduro in Venezuela e le minacce alla Groenlandia fino alle violenze dell’ormai famigerato Ice a Minneapolis) non hanno indebolito il gradimento per la presidente dell Consiglio.

All’opposizione regge il Partito Democratico, cui potrebbe aver giovato l’impegno nella campagna per il non al referendum sulla giustizia: il PD cresce di mezzo punto attestandosi al 21,8%.

Con Meloni cresce Forza Italia, all’8,7%, recuperando quattro decimi e distanziando di sette decimi la Lega, stabile all’8% (ha perso un decimo). Stabile anche M5S (13,3%), AVS raggiunge il 6,2%. Azione paga l’avvicinamento di Calenda al Meloni, quasi un punto percentuale che lo colloca al 2,3%. Italia Viva si attesta al 2,3% (-0,2%) mentre +Europa si ferma all’1,3% (-0,3%)