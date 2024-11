Festa nazionale del 4 novembre, Maurizio Gasparri: occasione per rinnovare stima per chi difende la libertà.

Lunedì 4 novembre è stata celebrata la Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze Armate. Il Presidente della Repubblica ha deposto la corona di alloro all’altare della Patria e a Venezia si è tenuta la cerimonia militare.

Riconoscimento ufficiale della festa nazionale del 4 novembre

Quest’anno la festività nazionale ha assunto un valore speciale: infatti, è stata ufficialmente riconosciuta come festa nazionale con la legge nr. 27 del 1° marzo 2024.

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri ricorda:

“Sono stato il promotore della legge che ha ripristinato la celebrazione di questa ricorrenza, dedicandola al Tricolore, ma anche a tutti i nostri militari che hanno agito nel passato e agiscono nel presente per la sicurezza e la libertà del nostro popolo.”

“Villaggio Difesa”, la mostra delle Forze Armate per la festa del 4 novembre

“Mi sono recato in visita al Circo Massimo a Roma, ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia- alla grande mostra organizzata dalle nostre Forze armate, in occasione della ricorrenza del 4 novembre.

Ho avuto modo di constatare l’elevato grado di efficienza di tutte le nostre Forze armate, che hanno potuto mostrare alle decine di migliaia di visitatori tanti progetti che ci pongono all’avanguardia.

Ma è stata anche l’occasione per rinnovare la stima e l’affetto per chi, con la divisa, difende la libertà in Italia e nel mondo.”

A sostegno del popolo in divisa

“Noi siamo con il popolo in divisa, – afferma Gasparri- lo siamo sempre stati. Altri si dedicano a un’azione denigratoria quotidiana.

Noi siamo impegnati nel Parlamento e nel Paese per un’azione di sostegno al personale e alle strutture della difesa e della sicurezza, senza le quali non avremmo libertà e democrazia.

Il 4 novembre ci fa riflettere su tutto ciò, ma ci spinge ad agire sempre di più, come sto facendo da sempre in Parlamento e come fa Forza Italia, perché le Forze Armate e le Forze dell’Ordine abbiano sempre, in ogni momento, tutto il nostro concreto e fattivo sostegno.

Viva le Forze Armate, viva le Forze dell’Ordine, viva il 4 novembre, pensando a quanti hanno dato la vita in ogni fase della nostra storia per la libertà di tutti noi”. Ha concluso Gasparri.

Gli avvenimenti principali della giornata

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

Venezia ha poi ospitato, in piazza San Marco, la cerimonia militare, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, autorità civili, militari e religiose.

A suggellare la cerimonia, il sorvolo delle Frecce Tricolori nei cieli della città lagunare ed il lancio di paracadutisti delle Forze Armate.

Nel pomeriggio, con l’ammaina bandiera e la consegna della stessa al Ministro Crosetto, si è chiuso ufficialmente il “Villaggio Difesa”, l’area espositiva aperta al pubblico dal 1 al 4 novembre presso il Circo Massimo e che ha registrato enorme gradimento ed un’affluenza record di oltre 200.000 visitatori, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo delle Forze Armate attraverso mezzi, attrezzature e attività dimostrative

A conclusione della giornata, il Ministro Crosetto si è collegato dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) con il personale delle Forze Armate, in missione in Italia e all’estero. Crosetto ha salutato e ringraziato i militari impiegati in 39 missioni (36 all’estero e 3 in Italia), per garantire la sicurezza e la difesa degli interessi nazionali